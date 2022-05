Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: Sanchez parte dal 1′?

Le ultime da Appiano sulle scelte di Simone Inzaghi

Siamo arrivati all'atto finale di questa stagione. L'Inter si appresta ad affrontare la Sampdoria, sperando in clamorosi ribaltoni in Sassuolo-Milan. Le ultime da Appiano Gentile dicono che Inzaghi si affiderà ai titolarissimi, tranne che in attacco.