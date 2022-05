Inter, 48 ore di riposo e sabato in ritiro: il programma dell’ultima settimana

Domani riprenderanno gli allenamenti ad Appiano Gentile fino a sabato

Due giorni di meritato riposo concessi alla squadra dopo la bella vittoria di Cagliari. In questo modo Simone Inzaghi ha voluto premiare i suoi ragazzi per cercare di arrivare all'ultimo decisivo impegno della stagione con la testa libera da strani pensieri. I calciatori sanno bene che non dipenderà chiaramente solo da loro la vittoria o meno dello scudetto, ma che allo stesso tempo dovranno dare il massimo contro la Sampdoria per rendere quantomeno complicata la vita del Milan.