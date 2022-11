L’Inter a caccia della svolta negli scontri diretti

Domani alle ore 12.30, va in scena Atalanta-Inter , 15a giornata del campionato di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno due squadre a pari punti a quota 27 . Una gara importante per i nerazzurri alla ricerca di una svolta in gare di questo livello.

Infatti, in questa stagione di Serie A, gli scontri diretti sono un fattore estremamente negativo per gli uomini di Simone Inzaghi. Volendo escludere la sconfitta contro l'Udinese (in questo momento comunque con soli 3 punti in meno), il resto delle sfide di alta classifica regala un quadro impietoso: 4 sconfitte in 4 partite.