Verso Atalanta-Inter, le ultime sulle scelte degli allenatori

Le probabili formazioni in campo domani al Gewiss Stadium

Enrico Traini

Mancano meno di 24 ore ad Atalanta-Inter, gara dell'ora di pranzo della 15a giornata di Serie A. Un match fondamentale per i nerazzurri, in cerca di un risultato positivo, sia per chiudere bene prima della sosta, sia per sbloccarsi negli scontri diretti in questo campionato.

Filosofie opposte per i due allenatori. Gasperini ne cambia 8 per cercare il riscatto dopo le 2 sconfitte consecutive contro Napoli e Lecce, rivoluzionando quasi totalmente il suo 11 titolare. Confermati solo Ederson, Pasalic e Zapata. In avanti, a fare coppia con il colombiano ci sarà Lookman.

Inzaghi, invece, sembra intenzionato a confermare in blocco la formazione che ha brillantemente battuto il Bologna mercoledì. Niente da fare, dunque, per Marcelo Brozovic, che sperava in una maglia da titolare, ma dovrà accontentarsi della panchina.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez