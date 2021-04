TS – La grande rivincita dei cinque veterani dell’Inter dopo anni di sofferenze

Dopo tante delusioni, il trionfo è vicino per alcuni nerazzurri

Se arriverà lo Scudetto, sarà la vittoria dell' Inter , ma anche della voglia di Antonio Conte , dei muscoli e dei gol di Romelu Lukaku , dell'esplosività di Lautaro Martinez , ma sarà anche il titolo del riscatto per i cinque veterani nerazzurri. Come riporta Tuttosport, alcuni sono arrivati sul finire della presidenza Moratti: Handanovic , ora capitano, e Andrea Ranocchia . Altri sono giunti con la proprietà targata Tohir : Brozovic , D'Ambrosio e Perisic . Un'era fa.

Per tutti loro sono stati anni di delusioni, di sofferenze, di contestazioni da parte dei tifosi, ma ora sta per arrivare la prima vera soddisfazione in maglia nerazzurra. L'unico in rosa ad aver vinto qualcosa con l'Inter è Ranocchia: la Coppa Italia nella stagione 2010/2011, nonché ultimo trofeo interista. Dopo stagioni cupe del post-triplete, i cinque "saggi" dell'Inter assaporano la grande riscossa.