Dall’Inghilterra – La corsa per Lingard ha una nuova rivale. L’Inter osserva

Pronta ad accendersi l'asta per l'esterno del West Ham

Il momento di forma di Jesse Lingard è impressionante: l'esterno del West Ham è in gol da 5 gare consecutive, di cui l'ultimo è arrivato solo sabato scorso contro il Newcastle . L' Inter era già sulle tracce dell'ex Manchester United . Dal suo arrivo agli Hammers, il giocatore ha segnato 9 reti su 10 partite, venendo completamente rigenerato dalla cura Moyes .

Il 28enne a fine stagione tornerà ai Red Devils, la squadra che detiene il cartellino del calciatore. Si prospetta una vera e propria asta di mercato in estate: la lista delle pretendi, in cui è presente l'Inter, è lunghissima, a cui si aggiungono sempre più squadre. Come riporta Football Insider, l'ultima delle squadre che ha messo gli occhi sull'inglese è l'Aston Villa.