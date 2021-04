Moratti sulla Superlega: “Era un tentativo fallito in partenza, questo è il giusto finale”

L'ex numero 1 nerazzurro non usa mezze misure per giudicare l'atto di ribellione

Moratti infatti ha dichiarato: "Ormai le squadre se ne son andate tutte. Questa Superlega è stato un tentativo malfatto, che non aveva possibilità di futuro. Questo è stato il giusto epilogo: hanno sbagliato nelle tempistiche e nella comunicazione, oltre che ovviamente nel valutare le reazioni che avrebbero scatenato. Era un piano già fallito in partenza per come la vedo io".