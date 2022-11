Inter, con 5 ko lo scudetto non è impossibile: tutti i precedenti

L'obiettivo tricolore sembra ad oggi irraggiungibile

Antonio Siragusano

Sembrerebbe utopico parlare oggi di obiettivo scudetto per l'Inter e in un certo senso lo è. La distanza con il Napoli si è allargata a 11 punti e il pensiero che più preoccupa i dirigenti nerazzurri in questo momento è il quarto posto. Dopo 13 giornate di campionato, infatti, l'Inter ha incassato addirittura cinque sconfitte: una squadra in totale assenza di equilibrio che non ha mai pareggiato in questa Serie A, ma che ha soprattutto incassato 19 reti, di cui 16 in trasferta.

Non bisogna far troppi calcoli per comprendere che con questi numeri le chance scudetto dell'Inter sono pari a zero. Storicamente, però, è già capitato che altre formazioni riuscissero a portare a casa il titolo anche con cinque sconfitte rimediate. Più volte ad esempio la Juventus, unica formazione a riuscirci, ha centrato l'obiettivo nonostante qualche passo falso di troppo.

Accadde nel 1995/96 la prima volta, quando la squadra bianconera vinse lo scudetto accumulando sette sconfitte in un campionato a 18 squadre. Stesso numero del tricolore del 2019/20, l'ultimo conquistato dalla Juve con Sarri in panchina. Furono cinque le sconfitte nelle stagioni 2012/13, 2015/16 e 2016/17, anni in cui però il campionato veniva letteralmente dominato dai bianconeri.

Ma con un Napoli che gira così bene e un'Inter che non riesce ad imparare dai propri errori, di scudetto in questo momento ad Appiano Gentile proprio non si riesce a parlare.