CdS – L’Inter ne ha più degli avversari: i numeri nei secondi tempi

L'Inter di Antonio Conte ne ha più degli avversari e lo dimostra il fatto che nei secondi tempi è letale, già da inizio stagione

Come riporta il Corriere dello Sport, se le gare si fossero giocate solo nei primi tempi, l'Inter avrebbe solo 48 punti in classifica, a dimostrazione del fatto che il secondo tempo è fondamentale per la squadra di Conte. Ad inizio stagione, l'Inter ha dovuto rimontare diverse gare nei secondi tempi, ma c'è differenza tra quelle gare e quelle di adesso. Prima la squadra scendeva in campo con pressing alto, poca protezione alle spalle e difesa sulla linea di metà campo, mentre adesso si è abbassato il baricentro, il pressing è diventato esasperato e la mediana a 3 ha dato più protezione. Grazie a questo cambiamento l'Inter non è andata più in svantaggio, l'ultima volta risale alla 17esima giornata.