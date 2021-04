Inter-Cagliari, Semplici avvisa in conferenza: “Oggi abbiamo avuto un infortunio”

Le parole del tecnico dei rossoblu in vista del lunch match di domani

Così come il collega nerazzurro, anche l'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha presentato la gara di domani contro l'Inter in conferenza stampa. Tre punti che sarebbero fondamentali per i ragazzi di Conte nella corsa Scudetto, ma altrettanto importanti anche per i rossoblu, che al momento si trovano in piena zona retrocessione e devono tentare di uscirne il prima possibile. Ecco le parole del tecnico.