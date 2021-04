Mercato – Anche l’Inter sulle tracce di Jerome Boateng a costo zero

Il centrale tedesco andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a fine stagione

Come ogni estate, tra i calciatori più appetibili sul mercato - specialmente in un momento economico tanto complicato come quello che stiamo vivendo negli ultimi mesi - vi sono i cosiddetti parametri zero, vale a dire coloro che andranno in scadenza di contratto coi rispettivi club. Tra questi, merita senz'altro una menzione speciale Jerome Boateng, forte difensore del Bayern Monaco ormai deciso a dire addio alla formazione tedesca a fine stagione.