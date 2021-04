TS – Handanovic e il record di presenze: con il Cagliari raggiunge Bordon

Non sarà stata sicuramente la stagione migliore, ma la 2020/21 per Samir Handanovic potrebbe essere la stagione che gli regalerà lo scudetto. Quello scudetto che lo sloveno ambisce da ben 9 anni, gli stessi da cui veste la maglia dell' Inter . Contro il Cagliari non sarà una gara importante solo per i nerazzurri di Conte e per la classifica, ma anche per il portiere nerazzurro che raggiungerà la presenza numer0 382, eguagliando il record di Ivano Bordon.

In questo modo, Handanovic sarà il secondo portiere con più presenze nella storia dell'Inter, dietro solo a Walter Zenga con 473 presenze. Raggiungendo e poi superando Bordon nelle prossime gare entrerà anche nella top 15 dei calciatori nerazzurri con più presenze. Sicuramente non riuscirà a raggiungere i vari Zanetti, Bergomi e Facchetti, ma potrebbe puntare ad entrare nella top ten e diventare il portiere con più presenze in assoluto. Per farlo dovrà rinnovare il contratto ed essere il portiere dell'Inter non solo per la prossima stagione, ma anche per quella successiva.