Inter, i senatori spingono per lo Scudetto: e quel patto con la Curva…

L’avvio di campionato, con 5 vittorie nelle prime 5 partite, ha mostrato un’Inter diversa rispetto all’inizio della scorsa stagione e più vicina a quella del percorso verso la finale di Champions League. Essere arrivati a Istanbul ha aggiunto maggiore consapevolezza a tutto il gruppo squadra.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia i tanti cambiamenti nello spogliatoio nerazzurro, all’interno del quale, però, è rimasto quel blocco di senatori, positivo e costruttivo verso gli altri da cui tutti gli altri prendono esempio.

C’è voglia di vendicare lo Scudetto perso due anni fa nelle ultime giornate. Lo sanno bene Lautaro, Barella, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Dumfries e Darmian, sotto la Curva Nord, due anni fa, a chiedere scusa per l’occasione sprecata e a stringere un patto con i tifosi. E se l’anno scorso le speranze di riscatto sono state disattese, il percorso europeo ha ridato linfa per la nuova stagione. Ora l’Inter c’è ed è focalizzata al massimo sull’obiettivo.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha approcciato in modo differente la nuova stagione: il paragone con lo scorso avvio di campionato lo rende lampante. La squadra, come sottolineato anche da Marotta, sembra essere più motivata e sicura dei propri mezzi. Sono fatto decisivi per arrivare fino in fondo, ma Inzaghi dovrà essere bravo a tenere sempre alta la concentrazione.