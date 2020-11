CdS – Inter, Sensi vede la luce: contro il Torino potrebbe tornare a disposizione di Conte

L’Inter sta cercando di recuperare di recuperare il vero Stefano Sensi, che l’anno scorso aveva incantato tutti ad inizio stagione con giocate di altissima qualità. Il centrocampista classe ’95 sta vivendo un’annata tormentata dagli infortuni e l’ultimo è quello relativo al fastidio alla coscia. L’ultima gara disputata è stata quella dell’Olimpico contro la Lazio, che costò anche l’espulsione.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo del club di Suning è quello di recuperarlo per il match del 22 ottobre contro il Torino. I medici nerazzurri usano comunque molta cautela con lui e non c’è l’intenzione di forzare i tempi. Conte lo aspetta, perché il vero Sensi in questo momento farebbe comodo eccome, avendo giocato solo tre partite giocate in questo campionato.

