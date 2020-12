Inter-Shakhtar Donetsk, Bolbat: “Mercoledì è la nostra partita più importante”

Sarà una partita fondamentale per tutte e quattro le componenti del girone B di Champions League. Mercoledì sera alle 21:00 si deciderà il passaggio del turno o l’eliminazione per Inter, Shkahtar, Borussia e Real Madrid. Tutto in 90 minuti, dove potrà accadere davvero di tutto.

A San Siro i nerazzurri sono costretti a vincere per proseguire il percorso nella massima competizione europea, sperando in buone notizie da Madrid. Gli ucraini invece – avversari dell’Inter – sono artefici del proprio destino e con una vittoria andranno a giocarsi gli ottavi di finale. Ai canali ufficiali del club il difensore Serhij Bolbat ha caricato la squadra: “Sarà la nostra partita più importante, proveremo a capire come battere l’Inter, sperando che tutto il Paese ci sostenga”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<