Mercato – L’Inter si muove per Marcos Paulo: contatti con l’entourage

Inizia a muoversi sul mercato l’Inter. Il club nerazzurro è sempre attenta alle occasioni che si presentano e questa volta può arrivare dal Brasile. E’ entrato nel mirino infatti Marcos Paulo, attaccante del Fluminense classe 2001.

Come riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport l’Inter ha iniziato la trattativa per il giocatore brasiliano, già seguito in estate da Parma e Torino. Marcos Paulo a giugno andrà in scadenza di contratto ed i dirigenti nerazzurro hanno avviato i contatto con l’entourage del giocatore per portarlo a zero a Milano. Nello scorso campionato brasiliano ha segnato 1 rete e fornito 1 assist in 19 giornate.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<