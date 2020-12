Durante: “Cristiano Ronaldo? L’Inter a inizio 2000 aveva la prelazione sul giocatore”

Sabatino Durante, noto procuratore, ha rivelato un retroscena di mercato interessante sul passato di Cristiano Ronaldo.

Durante infatti, ai microfoni di Calciomercato.it, ha rivelato: “Nel nostro paese i giovani non vengono considerati quasi mai all’altezza e si comprano di rado. Dal 2000 al 2003, quando Cristiano Ronaldo aveva 15-18 anni, l‘Inter aveva l’esclusiva sull’acquisto di Cristiano Ronaldo, che stava già dimostrando di poter diventare un calciatore importante. Nel 2003 i nerazzurri se lo sarebbero potuti accaparrare per soli 3,5 milioni di euro, ma poi mollarono la presa. Il ragazzo finì poi allo United per 18 milioni e poi diventò chi ben sappiamo. Penso sia l’ennesima prova che i calciatori forti vengono in Italia solo verso fine carriera, non quando sono agli albori”.

Durante ha poi aggiunto: “L’Inter è riuscita a prendere Lautaro Martinez perché l’Atletico Madrid, che era in vantaggio, mollò la presa per andare su una prima punta pura già fatta e finita come Diego Costa. Quindi è arrivato in Italia così giovane quasi per caso”.

