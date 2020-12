Inter-Shakhtar Donetsk, la conferenza stampa di Conte: info e orario

Si terrà martedì alle ore 13:30 la conferenza stampa di Antonio Conte e di un suo calciatore in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la sesta ed ultima giornata dei gironi di Champions League.

Il tecnico nerazzurro – come riportato dal sito dell’UEFA – risponderà alle domande dei giornalisti collegati e la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Come di consueto Passione Inter vi fornirà la diretta testuale delle parole del mister. L’allenamento di rifinitura è poi previsto per le 15:30.

