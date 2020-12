Inter-Shakhtar Donetsk, Conte in conferenza: “Incredibile non aver fatto gol. I cambi? Giusto farvi fare gli allenatori, magari lo fate meglio”

Finisce 0-0 a San Siro tra l’Inter e Shakhtar Donetsk, i nerazzurri escono così dalla Champions League arrivando quarti nel girone B.

Al termine del match Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti: “Lo Shakhtar ha fatto una partita difensiva come all’andata. E’ incredibile non aver fatto un gol, sono stati fortunati. Il portiere è stato il migliore in campo. Ha cambiato modo di giocare ed è strano, l’anno scorso era propositivo anche in Champions League contro l’Atalanta. Oggi si è accontentato di non prendere gol, noi dobbiamo rammaricarci di non aver segnato”.

SFRUTTARE REGOLA 5 CAMBI – “Oggi ho fatto entrare Perisic al 65′, un’ala insieme ad Hakimi. Poi Sanchez con due punte, ed avevamo il centrocampo stanchissimo. Più di mettere tre punti più due esterni offensivi, ci bastava solo un gol. Non riesco a capire, rispetto quello che dite. E’ giusto tante volte darvi il fischietto e farvi fare gli allenatori, magari lo fate meglio”.

ELIMINAZIONE FORZA POSITIVA – “Innanzitutto sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato, perché sono state prese decisioni. Dobbiamo metabolizzare questa uscita, dispiace molto. Dobbiamo cercare di ripartire e pensare al campionato”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi