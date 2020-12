Conte scontroso nel post gara, battibecco con Capello. Il tecnico risponde: “Non ho nulla da dire”

Serata ricca di delusione per l’Inter di Antonio Conte, eliminata dall’Europa dopo il pareggio casalingo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico nerazzurro si è presentato ai microfoni di Sky Sport per l’intervista dopo il fischio finale con un atteggiamento nervoso e scontroso, rispondendo in maniera piccata agli opinionisti che hanno messo in dubbio alcune scelte dell’allenatore.

Fra tutti Fabio Capello, che ha affermato come, al netto della sfortuna, sia mancata qualità in una gara che bisognava vincere a tutti i costi. Piccata la (non) risposta di Conte, che si è murato dietro un “non ho nulla da dire”.

Il battibecco è proseguito subito dopo, quando Capello ha suggerito la necessità di un piano B per fronteggiare le difficoltà in partite in cui le avversarie riescono a limitare l’estro nerazzurro. Qui Conte ha risposto: “Noi le alternative le abbiamo, ma non ve le diciamo perché altrimenti ci copiano anche quelle”.

