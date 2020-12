I Top&Flop di Inter-Shakhtar: Lukaku rivive un incubo, la difesa è tornata solida

Una serata da dimenticare per l’Inter di Antonio Conte che in un colpo solo ha perso sia Champions che Europa League. A fronte della vittoria del Real Madrid, ai nerazzurri sarebbero bastati i tre punti per ottenere il passaggio del turno ed approdare gli ottavi di finale, ma lo 0-0 di San Siro ha negato definitivamente questa possibilità consentendo alla squadra ucraina di accontentarsi pure della retrocessione in Europa League.

