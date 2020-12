Inter-Shakhtar, Conte (Sky): “C’è amarezza, i ragazzi hanno dato tutto. Arbitri? Non siamo stati rispettati”

Serata amara per l’Inter di Antonio Conte, eliminata dall’Europa dopo il deludente pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk. La formazione nerazzurra non è stata in grado di andare oltre lo zero a zero, impattando contro la difesa ucraina, brava nel chiudere le linee.

Intervistato da Sky Sport dopo il fischio finale, Antonio Conte ha detto la sua sulla gara: “I commenti sono pareri vostri che io rispetto, non mi trovo d’accordo su alcune analisi perché penso che la squadra ci abbia messo tutto il possibile. In centottanta minuti abbiamo dominato con lo Shakhtar Donetsk senza fare gol, ha dell’incredibile. I ragazzi hanno dato tutto”.

Il tecnico prosegue: “Le valutazioni devono essere fatte in maniera serena ed a freddo, ora c’è rammarico e delusione. È mancato solo il gol, senza quello non si vince. Ora che siamo usciti sento di dover dire che l’Inter non è stata rispettata dagli arbitri e dalle scelte al Var. C’è amarezza e delusione”.

Sui cambi: “Ho fatto entrare Sanchez quando mancavano venti minuti, con lui ci saremmo andati a sbilanciare. Lautaro aveva finito le energie, in mezzo al campo i calciatori erano quelli: o facevo entrare Sanchez e mettevo una punta in più oppure Eriksen. Ho scelto la prima opzione in quel momento”.

Conte continua: “Lo Shakhtar ha stravolto un sistema che per loro è come l’Ave Maria, lo fanno tutti: quali problemi dovrebbero esserci? Abbiamo il piano B ma non lo diciamo perché poi ci parano anche quello”.

