Inter-Shakhtar, c’è chi si salva: per i quotidiani buona prova di Skriniar

All’indomani del passo falso nerazzurro c’è anche chi si salva, perlomeno per le valutazioni dei quotidiani odierni. Milan Skriniar, infatti, ha collezionato tre sufficienze dopo la gara contro lo Shakhtar Donetsk, in cui è sembrato sicuro di sé. Il difensore slovacco, dunque, continua a dimostrarsi un elemento più che valido nella retroguardia dell’Inter.

Tre quotidiani, tre 6. In particolare, La Gazzetta dello Sport giudica così la sua prestazione: “In controllo su Taison, mai una sbavatura ma non è che ci sia molto da fare. Più che altro, meglio avrebbe potuto lavorare in fase di appoggio. Quel sinistro nel primo tempo, poi…“.

Poi, Tuttosport: “L’atteggiamento platealmente rinunciatario dello Shakhtar gli permette di ampliare il consueto raggio d’azione e, nonostante un piede non esattamente da trequartista, mette in mezzo pure un paio di palloni interessanti. È sempre presente”. Infine, il Corriere dello Sport: “Resta incollato alla sua zona aspettando quella saetta di Taison. Spesso lo frena“.

