Antonio Conte è indubbiamente l’indiziato numero uno sul banco degli imputati in casa Inter dopo il passo falso in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I tifosi nerazzurri, su Twitter, chiedono a gran voce l’allontanamento del tecnico dell’Inter, tanto che l’hashtag #ConteOut è andato in tendenza.

