Skriniar e Bastoni out, Conte studia la difesa in vista del derby: tre possibili soluzioni

L’ampia rosa messa a disposizione di Antonio Conte al termine della sessione estiva di calciomercato potrebbe rivelarsi vitale nel corso delle prossime settimane. Gli accertati casi Covid che hanno coinvolto Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, infatti, mettono già ora in emergenza la squadra, che si prepara ad affrontare il derby e l’esordio in Champions League senza i 2/3 dei centrali titolari. Per questo motivo, come riporta Sky, il tecnico nerazzurro sta studiando tutte le possibili alternative al canonico terzetto, sfruttando tutti i componenti della squadra a sua disposizione.

In particolare, le possibili soluzioni di formazione in casa Inter sembrano essere tre: dando per scontata la presenza di Stefan de Vrij al centro del terzetto, ai suoi lati la scelta verterà su tre alternative: D’Ambrosio, Kolarov e Darmian. Al momento, la coppia in vantaggio sembra essere quella composta dai primi due, con l’italiano come ulteriore alternativa insieme ad Andrea Ranocchia.

