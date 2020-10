Zorc (ds BVB) su Hakimi: “Paragonarlo a Meunier? Thomas ci è utilissimo. E poi non serve che corra sempre a 35 km/h…”

Dopo aver perso Achraf Hakimi in direzione Inter (passando attraverso il Real Madrid), il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc cerca di sostenere la candidatura di Thomas Meunier, acquistato dai tedeschi proprio come sostituto del marocchino. Ai microfoni di Kicker, il ds si mostra soddisfatto del ‘cambio’ sulla fascia destra: ecco qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Hakimi o Meunier? Sarebbe come paragonare le pere con le mele. Thomas è utile per il nostro gioco, per le sue abilità e per la sua fisicità. Sta svolgendo bene i compiti che gli sono stati chiesti. E poi, non è necessario che corra sempre a 35 chilometri all’ora…”, ha affermato Zorc.

