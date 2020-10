SM – Asse caldo tra Inter e Napoli: la strategia di Marotta per arrivare a… Milik!

In vista della sessione invernale di calciomercato si prospetta un asse rovente sul fronte Inter-Napoli. I due club, infatti, potrebbero essere protagonisti di alcune trattative, a partire dal nome di Matias Vecino per il quale i partenopei hanno già mostrato interesse. Sfruttando l’apprezzamento di Gattuso per l’uruguaiano, Marotta starebbe pensando di mettere in piedi una maxi-operazione per portare Arkadiusz Milik a Milano. Sul polacco c’è da tempo anche la Juventus, ma i nerazzurri tenteranno di bruciarla sul tempo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, l’Inter starebbe pensando di non attendere giugno, quando il contratto di Milik sarà scaduto, per cercare di prelevarlo a parametro zero. Proprio al fine di anticipare la Juventus, infatti, i nerazzurri starebbero preparando questa proposta: un piccolo indennizzo per il polacco, sommato alla possibilità di accettare un prestito con diritto di riscatto (e non obbligo) per Vecino. L’obiettivo di Marotta sarebbe quello di portare a Milano il 99 del Napoli al posto di Andrea Pinamonti.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<