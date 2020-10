Champions League, ufficiale anche la lista del Real Madrid: tutti i nomi

Dopo la sosta per le nazionali, in casa Inter ci sarà da pensare non solo al derby, ma anche all’esordio in Champions League. Il club nerazzurro è stato sorteggiato nel girone B, insieme al Real Madrid, allo Shakhtar Donetsk ed al Borussia Mönchengladbach. Dopo quella di Conte, anche Zinedine Zidane ha reso nota la sua lista di calciatori che potranno prendere parte alla competizione UEFA: eccola qui di seguito.

Portieri: Courtois, Lunin, Altube, Luis Lopez.

Difensori: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Chust, Gutierrez, Santos.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard, Isco, Park, Arribas, Blanco, Carlos Dotor.

Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Rodrygo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<