Social – Bastoni rincuora i tifosi: “Sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo a San Siro!”

Come preannunciato nella giornata di ieri dall’Inter, Alessandro Bastoni per fortuna sta bene ed è asintomatico. Il giovane difensore nerazzurro, risultato positivo al coronavirus in seguito al tampone cui si era sottoposto nel ritiro della Nazionale Under 21, si trova già in isolamento e non vede l’ora di guarire completamente per rimettersi al servizio di Antonio Conte e della squadra intera.

Come preannunciato nelle scorse ore, sebbene la voglia di tornare a San Siro sia tanta, il ragazzo dovrà rispettare i tempi della quarantena, ma soprattutto – prima di ottenere il via libera per tornare ad allenarsi – dovrà risultare negativo ai diversi tamponi che verranno eseguiti nei prossimi giorni. Questo il messaggio di Bastoni su Instagram: “Buongiorno a tutti! Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio. Ale”.

Il difensore, sempre su Instagram, ha poi inviato un abbraccio a distanza al compagno Milan Skriniar, anche lui risultato positivo al coronavirus nelle scorse ore.

