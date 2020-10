Social – Darmian al settimo cielo: “Emozionante esordire a San Siro e in Champions League con questi colori!”

“Emozionante esordire con questi colori a San Siro in una serata di Champions League! Peccato per il risultato che non ci soddisfa a pieno. Ora testa alla prossima”. Con queste parole, attraverso un post sul suo profilo Instagram, Matteo Darmian ha commentato il suo esordio con la maglia dell’Inter. L’ex Parma, nonostante le numerose critiche ricevute ancor prima di scendere in campo, si è dimostrato un calciatore più che degno dell’importanza della serata, nonostante il compito di sostituire Hakimi non fosse esattamente dei più agevoli.

