Riccardo Ferri: “Inter, non basta l’esperienza: serve equilibrio in campo. Perisic fa fatica”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Riccardo Ferri ha detto la sua sul momento dell’Inter, reduce da un inizio di stagione un po’ balbettante ed alla ricerca di una stabilità in campo che non appare ancora vicinissima. “Si vede un’Inter a trazione anteriore, che gioca molto alta e con gli esterni che spingono molto. Questo comporta dei problemi di equilibrio: il dato dei gol subiti suona strano rispetto all’anno scorso”, ha esordito Ferri.

Che poi continua: “La rosa? Non basta l’esperienza, serve equilibrio. Conte deve cercare equilibrio tra le due fasi, le assenze pesano tantissimo. Finora non si è lamentato della società, sappiamo che è un sanguigno ma per ora è stato tranquillo. Perisic fa fatica a coprire tutta la fascia, positivo in avanti ma poi si fa prendere alle spalle in fase difensiva. Vedo che sta migliorando, deve trovare la posizione e capire cosa gli chiede Conte”, ha concluso.

