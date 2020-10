CdS – Inter, sollievo Sensi: nessuna lesione, verso la panchina a Genova

In un periodo di piena emergenza per Antonio Conte, la buona notizia arriva quantomeno dal recupero di Stefano Sensi. Dopo essersi fermato alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia M’Gladbach, il centrocampista nerazzurro si è immediatamente sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso qualsiasi tipo di lesione. L’ex Sassuolo ha comunque lavorato a parte anche nella seduta di ieri, ma più che altro in via precauzionale visto lo storico degli infortuni della passata stagione.

Come scritto questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Antonio Conte è fiducioso di poterlo recuperare per la partita delle 18.00 di domani contro il Genoa, quantomeno per avere un’alternativa in più in panchina da rischiare solamente a gara in corso. Al 99,99% sarà invece out Alexis Sanchez che nella sfida di Champions League aveva accusato un fastidio muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno esaminate nella giornata odierna per stabilire un programma di recupero per i prossimi giorni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<