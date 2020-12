Inter-Spezia, Hakimi accende i nerazzurri. Tra i quotidiani c’è chi si sbilancia: “45 milioni ben spesi”

Quest’anno, rispetto alle stagioni passate, quando l’Inter appare in difficoltà sa di poter contare su un fattore in più che fino ad ora sta facendo la differenza: la velocità di Achraf Hakimi. Anche in una partita sporca ed apparentemente bloccata come quella di ieri contro lo Spezia, è bastata una combinazione perfetta tra Lukaku e Lautaro Martinez, una palla coi giri giusti dell’argentino sulla destra e tanto spazio a campo aperto in cui l’esterno marocchino ha prima acceso il turbo e poi sorpreso sul primo palo Provedel. Nei giudizi dei principali quotidiani sportivi di questa mattina in Italia, l’ex Real Madrid è stato eletto in maniera unanime come migliore in campo. Ecco il confronto dei voti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – È affamato di spazi, di orizzonti da raggiungere con il suo passo svelto da centometrista. Nel primo tempo gli spezzini lo silenziano, poi lo dimenticano per un attimo e lui sgasa a tutta verso la rete.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Fatica per un tempo, con Bastoni che non lo lascia mai passare. Sul primo pallone a campo aperto, però, non lascia scampo: quarto (pesante) centro in campionato.

TUTTOSPORT 7 – Conte lo considera un attaccante aggiunto, definizione che calza per quanto combina sul gol, il 4° in Serie A: 45 milioni ben spesi.

PASSIONE INTER 6 – Nel primo tempo un netto passo indietro rispetto all’ultima partita. Dopo 5 minuti nella ripresa, però, fulmina Provedel con un missile sul primo palo trovando un vantaggio fondamentale.

