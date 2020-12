GdS – Inter a fari spenti su Gomez. Il club è cauto, ma pronto a cogliere l’opportunità

Mai come in occasione della prossima finestra di gennaio, la famosa espressione ‘opportunità di mercato‘ tanto cara all’amministratore delegato Beppe Marotta potrebbe corrispondere ad un volto ben preciso. Se lo scorso anno il club nerazzurro era riuscito ad aggiudicarsi Christian Eriksen dovendo però versare oltre 20 milioni di euro nelle casse del Tottenham, tra qualche settimana chi potrebbe arrivare in maglia interista a prezzo di saldo è il Papu Gomez.

Il fantasista argentino ha rotto prima con l’allenatore Gasperini e poi con la dirigenza dell’Atalanta, ed è ormai pronto a dire addio a gennaio. L’ostacolo resta il prezzo della cessione, dal momento che il calciatore vorrebbe liberarsi gratis mentre la proprietà bergamasca valuta il suo cartellino sui 10 milioni di euro. Non si esclude comunque che le parti possano alla fine venirsi incontro e trovare sui 5 milioni una sintesi perfetta delle rispettive ed opposte posizioni.

Per quanto riguarda l’Inter, come anticipato pochi giorni fa dalla redazione di Passione Inter, anche secondo La Gazzetta dello Sport c’è sì molta cautela, ma allo stesso tempo tanto interesse. Il direttore sportivo Piero Ausilio nel pre-partita di ieri ha dichiarato: “Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri, abbiamo seguito la situazione ma nell’Atalanta ci sono tanti amici e li rispettiamo.Voglio restare fuori da questi discorsi, ma la stima nei confronti di Gomez credo ci sia da parte di tutto il mondo del calcio”. Soprattutto se uno tra Eriksen, Perisic e Pinamonti dovesse partire, i vertici nerazzurri non escluderebbero un tentativo deciso nei confronti del Papu.

