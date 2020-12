Sky – Nainggolan lascia il ritiro della Pinetina, con lui Sanchez e Pinamonti. Presenti Brozovic e Vidal

Marcelo Brozovic ed Arturo Vidal saranno a disposizione di Antonio Conte nella partita contro lo Spezia, in programma domani pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza. Il croato era uscito dal campo dolorante dopo una botta ricevuta contro il Napoli, mentre il cileno accusava guai muscolari: entrambi hanno però smaltito i problemi e dovrebbero essere impiegati dal primo minuto.

Niente da fare per Radja Nainggolan, almeno stando a quanto riportato da Sky Sport. Se nel primo pomeriggio si era diffuso un cauto ottimismo circa la possibilità di avere il belga a disposizione, le speranze si sono progressivamente ridotte nel corso della giornata. Il belga ha infatti lasciato la Pinetina, dove i calciatori sono in ritiro in vista della gara di domani, per fare ritorno a casa: un segnale inequivocabile che fa pensare ad una mancata convocazione.

Con lui anche gli altri infortunati Andrea Pinamonti ed Alexis Sanchez, che con ogni probabilità tornerà in campo solo nel 2021.

