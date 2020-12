Inter-Spezia, Conte recupera Vidal e schiera Hakimi dall’inizio. Due i ballottaggi: le probabili formazioni

Arturo Vidal torna a disposizione dal primo minuto: è questa la novità principale per Antonio Conte in vista della partita con lo Spezia, in programma domani alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il cileno sarà titolare nel centrocampo nerazzurro al fianco di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, mentre sulla fascia destra spazio ad Achraf Hakimi.

Due i ballottaggi, con Stefan de Vrij in vantaggio su Andrea Ranocchia ed Ivan Perisic su Ashley Young. Di seguito le probabili formazioni della sfida:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias

