Inter-Stella Rossa, recupero lampo: convocazione a sorpresa

Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, la vigilia di Inter-Stella Rossa sarebbe stata importante per i serbi in chiave recupero di un titolare verso la sfida di Champions League contro i nerazzurri in programma martedì 1° ottobre alle 21:00.

Si tratta del portiere Omri Glazer, che era uscito nel corso del secondo tempo durante la sfida di campionato contro lo Zeleznicar venerdì scorso. L’israeliano aveva accusato un problema al bicipite femorale ma gli esami non avevano evidenziato lesioni di alcun tipo.

Glazer è stato quindi oggi testato in allenamento prima della partenza dei serbi verso Milano e ha dato risposte positive, tant’è che è stato convocato per la sfida di San Siro e dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto.