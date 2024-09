L’ex Inter all’Atalanta: “Tutti vorrebbero uno come Gasperini”

All’Inter dal 1990 e direttore del settore giovanile dal 2010, Roberto Samaden dall’estate 2023 è passato all’Atalanta per ricoprire la stessa carica. Durante un convegno sul calcio giovanile, ha parlato della sua situazione attuale nel club bergamasco, elogiando anche l’allenatore Gian Piero Gasperini:

“Sono strafelice, non era banale cambiare. Lavoro in una società che crede nei giovani, che è sul pezzo e che ogni giorno dà a una figura come la mia la possibilità di lavorare nelle condizioni migliori, godendo di grande considerazione. Ogni responsabile del settore giovanile vorrebbe avere un allenatore di prima squadra come Gian Piero Gasperini, per l’attenzione e le opportunità che dà“.