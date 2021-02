TS – Inter, Suning tentato dall’offerta di Bc Partners. E spunta un retroscena su un fondo americano

Stiamo per entrare nei giorni caldissimi che riguardano la cessione dell’Inter da parte del gruppo Suning. In un momento economico quasi drammatico come quello che stiamo vivendo, il rialzo ad 800 milioni di euro formulato da Bc Partners con la sua ultima offerta potrebbe essere decisivo per far capitolare la famiglia Zhang. Anche se, stando a quanto riferito nell’edicola di questa mattina da Tuttosport, per ottenere il controllo sulle quote di maggioranza potrebbe essere necessario un ulteriore sforzo da parte del fondo inglese.

Come già annunciato nei giorni scorsi, invece, è confermato il termine di settimana prossima entro il quale ci si attende una risposta su quest’ultima offerta economica da 800 milioni di euro da parte di Suning. Tra le società che si sono avvicinate al club nerazzurro, però, va annoverata anche l’americana Bain Capital che ha studiato attentamente il caso interista. Ritenuto più conveniente per i propri affari investire su una Lega più che su un club, il fondo statunitense si sarebbe convinto a non entrare nel vivo della trattativa con gli Zhang e lasciare il passo unicamente a Bc Partners.

