Verso Inter-Lazio, Vidal accelera il recupero. Domani giornata chiave, ad Appiano c’è ottimismo

Dopo aver speso parecchie energie nella partita di martedì sera contro la Juventus in Coppa Italia, l’Inter ha bisogno di recuperare l’infortunato Arturo Vidal in vista del posticipo di domenica delle 20.45 in campionato contro la Lazio. Un big match in cui la formazione nerazzurra dovrà dare una forte risposta al campionato, per far capire una volta per tutte che quest’anno si fa sul serio. Per Antonio Conte, poi, avere un centrocampista in più come il cileno nel motore della sua squadra sarebbe ovviamente fondamentale.

Stando alle ultime ricostruzioni dalla rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi italiani questa mattina, l’ex Barcellona fino a ieri ha continuato a svolgere un lavoro differenziato. Vidal, che aveva riportato una forte contusione al ginocchio sinistro contro la Fiorentina, oggi – nella giornata di riposo concessa da Antonio Conte alla sua squadra – si presenterà regolarmente ad Appiano Gentile per accelerare il recupero. L’impressione è che la giornata di domani potrebbe essere decisiva, anche si nell’ambiente nerazzurro filtra un certo ottimismo.

LITE CONTE-AGNELLI, OGGI LA SCELTA DEL GIUDICE SPORTIVO >>>