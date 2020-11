Inter-Torino, Bastoni (Inter TV): “Sbagliato l’approccio, bravi a riprenderla. D’ora in poi 9 finali”

Al termine del match ai microfoni di Inter TV ha parlato Alessandro Bastoni : “L’approccio è stato totalmente sbagliato, abbiamo concesso troppo. Forse le partite delle nazionali si sono fatte sentire. Bravi a riprendere le parole nel secondo tempo”.

PERCORSO FINO A NATALE – “Abbiamo sbagliato l’atteggiamento nel primo tempo, non potevamo concedere tante occasioni ad una squadra di qualità come il Torino. Da qui a Natale ci sono 9 partite che dovranno essere affrontate come 9 finali”.

NAZIONALE – “E’ stata una sorpresa, dovevo andare in Under 21 e mi sono trovato a fare 3 partite su 3 in Nazionale in una competizione importante come la Nations League. E’ il sogno di tutti indossare quella maglia. Ora però sono tornato e sono concentrato sull’Inter”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi