Inter-Torino, Conte (Inter Tv): “Ci hanno mangiato, così non va. Basta chiacchiere, servono fatti e furore. I nuovi…”

Dopo essere passato in poco tempo dall’inferno al paradiso, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria in rimonta sul Torino e la prestazione dei suoi uomini.

Ecco le sue parole: “Sono tre punti importanti, era da un po’ che mancava una vittoria. Siamo andati sotto di due gol ma ci sono due valutazioni da fare. La prima negativa per l’approccio, il Toro ci ha mangiato, ci è mancata ferocia e non è la prima volta. La seconda, quella positiva, riguarda la reazione che abbiamo avuto ma ci deve essere sempre quel fuocherello che deve uscire fuori dalla pancia. C’è chi ne ha poco e chi di più, è compito mio farlo accendere in tutti e far divampare le fiamme. Dobbiamo metterci qualcosa in più, gli avversari devono capire che noi vogliamo vincere anche prima di entrare in campo. Non a chiacchiere, ora servono i fatti. C’è ancora tanto da lavorare. Siamo all’Inter, non in una squadretta. Anche i nuovi devono capirlo”.

I cambi dalla panchina: “Oggi abbiamo schierato nel finale tre punte con due centrocampisti offensivi come Barella e Vidal e due esterni di spinta come Perisic e Barella. Ma al di là dell’aspetto tecnico, non deve mancare il furore che diventa determinante. Ho dei ragazzi intelligenti che capiranno e sanno già dove possono migliorare”.

