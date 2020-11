Inter-Torino, Lautaro (Inter Tv): “Grande reazione, ora testa al Real Madrid. Non possiamo sbagliare”

Dopo la pazza rimonta sul Torino a San Siro, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la partita.

Ecco le sue parole: “Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, abbiamo subito troppe ripartenze e non abbiamo giocato come l’avevamo preparata. Dobbiamo capire cosa non è andato per migliorare e dobbiamo giocare sempre come abbiamo fatto nel secondo tempo: giocare la palla con determinazione e voglia. Abbiamo dimostrato carattere e questo dobbiamo tenerlo, mercoledì abbiamo una sfida importantissima e dobbiamo vincere a tutti i costi. Si gioca a San Siro e ci servono i tre punti”.

