Inter-Torino, Bastoni (Dazn): “Il rinnovo? C’è la volontà di entrambi le parti”

Dopo la rimonta vincente contro i granata, si è presentato Alessandro Bastoni ai microfoni di Dazn.

“Abbiamo giocato un pessimo primo tempo, non possiamo scendere in campo con questo atteggiamento. Abbiamo pagato a caro prezzo l’impegno con le nazionali secondo me: non ci siamo potuti allenare bene in settimana e siamo rientrati molto stanchi”.

“Il contratto? La volontà c’è da entrambi le parti, stanno lavorando chi di dovere. Io penso solo a fare bene sul campo. Sono giovane e ambizioso, ma non la prendo più come una scusa: mi tengo stretti tutti gli insegnamenti e sono consapevole di poter migliorare tanto”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi