Verso Inter-Torino, un positivo al Covid nei granata: il comunicato ufficiale

A nove giorni dal ritorno in campo in Serie A dopo la sosta per le nazionali, il Torino fa sapere che un nuovo positivo al Covid-19 è stato trovato all’interno del gruppo squadra. Si tratta di un membro dello staff, asintomatico e già in isolamento. C’è attesa, ora, per l’esito dei prossimi tamponi che verranno effettuati agli altri componenti del gruppo, calciatori compresi. La prossima gara dei granata sarà proprio contro l’Inter, domenica 22 novembre alle ore 15, a San Siro.

Questo il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento. In ossequio alla normativa ed al protocollo, ed in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività sportiva”.

