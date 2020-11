Botta e risposta Rueda-Inter per Sanchez: dalla Federazione cilena filtra sorpresa e un “no comment”

Il botta e risposta transoceanico continua a far rumore. Il commissario tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, ieri ha tuonato contro l’Inter, rea di aver palesato preoccupazioni eccessive per le condizioni di Alexis Sanchez: “Con tutto il rispetto per le istituzioni europee, vorrei che rispettassero i nostri medici. Se posso essere orgoglioso di qualcosa, è dello staff medico di questa Nazionale. Sono di alto livello, dobbiamo rispettarci a vicenda“. Pronta, poi, la risposta del club nerazzurro con un comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda“, esordisce la società.

Stando a quanto riportato da La Tercera, la Federazione cilena si è detta sorpresa di questo affondo dell’Inter, ed avrebbe preferito non alimentare le polemiche già esplose nella serata di ieri. “No comment” a riguardo, quindi, da parte della ANFP sulla vicenda Sanchez. Almeno per ora.

