Verso Inter-Torino, le probabili formazioni del match: torna la Lu-La

La sfida contro il Torino di Marco Giampaolo si terrà domenica 22 novembre 2020 alle ore 15.00 allo stadio San Siro. Antonio Conte, in vista del match, dovrà far a meno dei positivi al Covid-19 Marcelo Brozovic e Aleksandar Kolarov. Non ci sarà nemmeno Stefano Sensi che, con lo staff tecnico dell’Inter, ha deciso di mettere nel mirino la gara contro il Sassuolo.

In attacco dovrebbe ritornare titolare la coppia formata da Lukaku, che ritorna dopo l’infortunio, e Lautaro Martinez. Spazio alla difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Probabile un posto da titolare per Christian Eriksen. Il Torino, invece, dovrà valutare se Belotti sarà tra i titolari o meno.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

