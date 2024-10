Sta per partire in questi istanti il treno su cui viaggerà l’Inter con direzione Empoli. La squadra ha appena raggiunto la stazione centrale di Milano in vista della trasferta in programma domani pomeriggio alle 18.30 al Castellani. Quello contro la squadra di Roberto D’Aversa sarà il primo ed unico turno infrasettimanale di questo campionato di Serie A.

Per quanto riguarda le ultime indicazioni sui convocati di Simone Inzaghi, è confermata la presenza di Asllani. L’ex Empoli difficilmente partirà dal primo minuto, ma sarà arruolabile eventualmente a partita in corso. Come anticipato nelle scorse ore, non sono partiti con la squadra Calhanoglu, Acerbi e Carlos Augusto.

Chi ha maggiori chance di rientrare per la prossima giornata di campionato è il centrocampista turco, vicinissimo al recupero. Poi toccherà anche ad Acerbi, tempistiche decisamente più lunghe invece per il brasiliano.