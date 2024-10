UFFICIALE, il bomber KO per Empoli-Inter: “Lesione muscolare”

Uno degli uomini più attesi in vista del match della decima giornata di Serie A tra Empoli-Inter, come trapelato già da qualche giorno, sarà costretto a dare forfait.

Ad annunciarlo ufficialmente è stato l’Empoli con una nota diffusa pochi minuti fa. Dopo l’infortunio rimediato alla vigilia del match contro il Parma della scorsa giornata di campionato, infatti, Sebastiano Esposito dovrà saltare anche la gara da ex contro l’Inter. Brutte notizie per il centravanti classe 2002 in prestito dal club nerazzurro che ha riportato una lesione muscolare.

Le ultime sulle condizioni di Esposito: “Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Sebastiano Esposito hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro”.