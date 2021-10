Inter-Udinese, le formazioni UFFICIALI: Barella ancora titolare, Dzeko-Correa davanti

Inzaghi non fa rifiatare il centrocampista sardo

Manca circa un'ora al calcio d'inizio di Inter-Udinese, partita in programma alle 12.30 in quel di San Siro. I tecnici delle due squadre - Simone Inzaghi e Luca Gotti - hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione e questi sono gli schieramenti delle due squadre che scenderanno in campo dal 1'.